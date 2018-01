QUELLI PER IL SÌ

Quello che dice Robert Shrum, in pratica, è che gli americani potrebbero perdonarle di non aver alcuna esperienza politica, diplomatica ed economica, un po' perché ormai 'vaccinati' dall'elezione Trump, un po' per la sua fama di ottima comunicatrice, e per la sua empatia. Sempre Smith, sul Guardian: «Lei è stata nei salotti di milioni di persone, vestendo i panni di una buona ascoltatrice, vicina al cittadino medio, trasversale fra le varie classi, generi e razze». Una figura per certi versi simile a The Donald, amata perché poco da 'establishment', ma per altri lontanissima: di umilissime origini, vicina alle minoranze e più incline al dialogo che alla zuffa. Il fatto che Oprah abbia già mosso qualche piccolo passo in campagna elettorale, sostenendo prima Obama nel 2007 e poi Hillary Clinton, la inquadra come una celebrità vicina all'attualità. Soprattutto, i suoi sostenitori ricordano il suo forte impegno nella beneficenza e nel sociale: basti pensare che ha già vinto, in passato, un Oscar onorario per la sua filantropia.

E GLI SCETTICI

Nel dibattito post-discorso-di-Oprah, però, ci sono anche molti scettici. Soprattutto analisti che non vedono di buon occhio l'idea di avere alla Casa Bianca, per il secondo mandato di fila, qualcuno di così estraneo alle dinamiche amministrative e governative. In particolare, si punta il dito contro il partito Democratico, accusandolo di incoerenza e ipocrisia. Nel 2016, quando l'ombra e il carisma di Donald Trump si facevano via via più forti, i suoi rivali cercarono di opporgli la compentenza dei propri candidati. Hillary Clinton, come anche Bernie Sanders, avevano il pregio (o per molti americani il difetto) di rappresentare l'establishment, e di aver avuto una carriera politica ortodossa. Questo era il vanto del partito. Sul Guardian, Briahna Joy Gray ha scritto: «In qualche modo, dopo un anno dall'insediamento di Trump, una parte non trascurabile dell'elettorato Democratico (o per lo meno, di quelli che usano Twitter) è passata dall'idolatrare l'essere qualificati ad adottare la linea repubblicana sui candidati-celebrità». E ancora, molti già iniziano a criticare la Winfrey per le sue amicizie nel mondo dello spettacolo, non troppo 'presidenziali', per così dire. Lei ancora non si è ufficialmente pronunciata sull'argomento, ma la campagna sembra essere già iniziata.