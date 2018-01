L'ondata di denunce di abusi di potere e molestie sessuali non si è fermata davanti al cambio di anno, e il 2018 si è aperto con la notizia del pensionamento, volontario e immediato, di Peter Martins, da tre decadi a capo dello storico New York City Ballet. La compagnia, una delle più famose e prestigiose al mondo, fondata nel 1948 dal coreografo George Balanchine, Lincoln Kistein e Leon Barzin, era nelle mani del danese dal 1990. Una guida segnata, secondo le testimonianze di oltre 20 ballerini e ballerine, da un clima di terrore, violenza verbale e fisica e favori sessuali in cambio di favori lavorativi. Martins era finito sotto accusa a inizio dicembre 2017, quando aveva annunciato un momentaneo allontanamento dal suo incarico in concomitanza a un'indagine interna all'istituzione. Le accuse nei suoi confronti, che in realtà sono state continue e documentate dal 1993, avevano portato il consiglio d'amministrazione a prendere provvedimenti. Lunedì 1 gennaio, infine, è arrivata la lettera di dimissioni. In cui il coreografo sì è dichiarato estraneo a tutti i fatti che gli stati imputati: «Sto cooperando totalmente nelle indagini, e sono certo che si concluderanno a breve. Quello che ne verrà fuori mi riabiliterà».

LE PRIME ACCUSE

Il primo a denunciare Peter Martins era stato Jeffrey Edwards, nel 1993. Per il tempo fu un atto di rottura, in un ambiente che tradizionalmente è segnato dal silenzio e l'omertà interna alle compagnie. Martins fu accusato di umiliare continuamente i suoi ballerini, durante le prove, non solo verbalmente ma anche fisicamente: oltre ai commenti sul peso, molti dopo Edwards hanno confessato di essere stati afferrati per il collo e aggrediti dall'uomo. Che, stando alle testimonianze raccolte, favoriva chiunque andasse a letto con lui con parti più significative negli spettacoli.

BALLERINI E BALLERINE DIVISE

Come spesso capita in queste situazioni, se da una parte le voci delle presunte vittime sembrano alzarsi in un coro unanime di condanna, dall'altra molti ballerini e ballerine si sono espressi a difesa di Martins, descrivendolo come una persona lontana da simili comportamenti. Il New York Times, ne ha raccolte diverse. Megan Fairchild, per esempio, nella compagnia per 16 anni, ha dichiarato: «Non mi sono mai sentita in pericolo in sua presenza. Lui era la persona da cui andavo quando problemi sul lavoro o nella vita privata». Molti di quelli che stanno dalla parte del coreografo 71enne vedono dietro le accuse che gli sono mosse delle vendette personali, di chi magari non è riuscito a sfondare al City Ballet. Così Sterling Hyltin, per diverso tempo prima ballerina della formazione: «Martins non è mai stato altro che rispettoso nei miei confronti. Fa davvero rabbia vedere degli ex colleghi parlare di questo argomento in merito a testimonianze attuali».