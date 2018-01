NON FINGERE

La prima regola è non fingere mai. Mai, niente. Neanche il più piccolo segno di piacere: vorrebbe entrare in un vortice senza fine. Sentite in dovere di non farlo per tutte le generazioni di uomini e donne a venire, e per rompere decenni di non curanza nei confronti del nostro orgasmo.

NON PREOCCUPARTI DI FERIRE I SUOI SENTIMENTI

Senza sentirsi autorizzate a essere brutali, far notare al proprio partner che non si è raggiunto l'orgasmo non dovrebbe essere fonte di imbarazzo o sensi di colpa. Pensate che, se i ruoli fossero invertiti, difficilmente lui starebbe zitto. Soprattutto, è importante rompere quel tabù che vuole l'uomo stallone: se durante il sesso avete bisogno di più tempo, non è un problema, e non significa assolutamente che lui sia meno 'macho'. Provate a far valere i vostri diritti con una battuta, e buttatela sullo scherzo. Servirà ad alleggerire la tensione e a farlo sentire più a suo agio. Frasi come «Di solito mi capita di avere sempre un orgasmo, proprio come un uomo», potrebbero fare al caso vostro. Lo stesso ragionamento vale quando si parla di igiene personale: se il vostro partner dovrebbe passare dalla doccia, prima di raggiungervi a letto, diteglielo. Noi donne abbiamo convissuto per decenni con cerette e rasoi. Soprattutto, ricordategli di lavarsi le mani.

NON PREOCCUPARTI DI PERDERLO

Se credete che dicendo espressamente che non avete visto nemmeno l'ombra del vostro orgasmo lui possa rimanerci male, e sparire, allora meglio lasciar perdere in partenza. Ma non il sesso, il vostro partner. Un uomo che si senta offeso da una richiesta così esplicita e diretta non vale il vostro tempo.