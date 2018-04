Contro gli stereotipi di genere sul lavoro: la missione di InspirinGirls

Ispiriamole a non porsi limiti

Non esistono mestieri per soli uomini: il progetto per far conoscere alle studentesse delle scuole medie delle donne di successo.

Arriva in Italia il progetto InspirinGirls: l'obiettivo è far conoscere alle studentesse delle scuole medie delle professioniste di successo del mondo del lavoro, per far capire che non esistono lavori per soli uomini.